Не менее 250 человек погибли при землетрясении в Афганистане

Не менее 250 человек погибли и еще 500 пострадали при землетрясении в Афганистане. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местных властей.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Афганистана Шарафат Заман уточнил, что власти приступили к проведению спасательной операции. Для помощи пострадавшим были мобилизованы сотни людей.

Землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано вечером 31 августа в 50 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабада. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Подземные толчки также ощущались от Кабула до столицы Пакистана Исламабада. По предварительным данным, в число жертв вошли двое детей. Они могли погибнуть во время обрушения одного из зданий.

