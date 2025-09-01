РФ прорабатывает вопрос о гуманитарной помощи Афганистану после землетрясения

Фото: AP Photo/Wahidullah Kakar

Россия по линии профильных ведомств прорабатывает вопрос о направлении срочной гуманитарной помощи Афганистану, на востоке которого произошло землетрясение. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

"В Москве выражают искреннее сочувствие дружественному афганскому народу, семьям погибших и пострадавших", – говорится в сообщении.

Министерство напомнило, что в результате подземных толчков в провинциях Кунар, Нангархар и Лагман погибли сотни человек, а более тысячи местных жителей потеряли дома.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло вечером 31 августа в 50 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабада. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сейсмоактивность также ощущалась от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

По последним данным, жертвами землетрясения стали 812 человек, еще 2,8 тысячи человек пострадали. Предварительно, в числе жертв есть двое детей.

Местные власти приступили к проведению спасательной операции, для помощи пострадавшим были мобилизованы сотни людей. Также правительство Афганистана обратилось к России за помощью в устранении последствий землетрясения.