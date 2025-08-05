В Ховрине задержали мужчину за кражу 265 пачек масла

В столичном районе Ховрино задержали мужчину, который украл в магазине сразу 265 пачек сливочного масла. Покупатель подошел к стеллажу, сложил все упаковки в пакет и покинул торговый зал.

30-летнего похитителя зафиксировали камеры наблюдения, после чего его быстро нашли и задержали. Зачем мужчине понадобилось столько масла, он объяснить не смог. Сейчас полиция выясняет, куда вор дел украденные продукты.

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