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05 августа, 12:30

Происшествия

В Ховрине задержали мужчину за кражу 265 пачек масла

В Ховрине задержали мужчину за кражу 265 пачек масла

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В столичном районе Ховрино задержали мужчину, который украл в магазине сразу 265 пачек сливочного масла. Покупатель подошел к стеллажу, сложил все упаковки в пакет и покинул торговый зал.

30-летнего похитителя зафиксировали камеры наблюдения, после чего его быстро нашли и задержали. Зачем мужчине понадобилось столько масла, он объяснить не смог. Сейчас полиция выясняет, куда вор дел украденные продукты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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