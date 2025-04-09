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09 апреля, 11:30

Происшествия

Машина повисла над краем парковки на Привольной улице в Москве

Машина повисла над краем парковки на Привольной улице в Москве

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Так, на парковке на Привольной улице автомобиль пробил ограждение и повис над краем третьего этажа. По предварительным данным, водитель мог перепутать педали. Тем не менее машину удалось затащить обратно, никто не пострадал.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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