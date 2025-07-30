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30 июля, 22:45

Происшествия

Нетрезвый водитель задержан со стрельбой на севере Москвы

Нетрезвый водитель задержан со стрельбой на севере Москвы

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Землетрясение магнитудой 6,5 балла произошло у побережья Камчатки

Нетрезвый водитель задержан со стрельбой на севере Москвы. Водитель привлек внимание полицейских на Ленинградском проспекте.

Он ехал на машине с разбитым бампером и не реагировал на требования остановиться. Более того, пытаясь скрыться, нарушитель несколько раз протаранил машину ДПС. Правоохранителям пришлось стрелять – сначала в воздух, а затем по колесам.

В итоге 22-летнего водителя задержали, а затем составили на него несколько протоколов и отправили под арест на 8 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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