Нетрезвый водитель задержан со стрельбой на севере Москвы. Водитель привлек внимание полицейских на Ленинградском проспекте.

Он ехал на машине с разбитым бампером и не реагировал на требования остановиться. Более того, пытаясь скрыться, нарушитель несколько раз протаранил машину ДПС. Правоохранителям пришлось стрелять – сначала в воздух, а затем по колесам.

В итоге 22-летнего водителя задержали, а затем составили на него несколько протоколов и отправили под арест на 8 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

