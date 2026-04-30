Девушка, сделавшая кальян из кулича, пойдет под суд в Москве

Девушка, сделавшая кальян из кулича, предстанет перед судом в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Отмечается, что ГСУ СК России по столице завершило расследование уголовного дела в отношении 27-летней девушки. Она обвиняется по части 1 статьи 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), по которой ей грозит до 1 года лишения свободы.

Было установлено, что 13 апреля фигурантка находилась в баре, который расположен на Сретенке в Москве. Она изготовила кальян на основе кулича, являющегося традиционным атрибутом пасхального праздничного стола.

После этого обвиняемая сняла происходящее на телефон и опубликовала материалы в интернете, чем оскорбила религиозные чувства верующих. Во время допроса девушка дала признательные показания и раскаялась в содеянном.

"Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", – подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители узнали об инциденте в ходе мониторинга Сети. Позже оказалось, что злоумышленница – уроженка Саранска. Ее задержали правоохранители, а суд назначил ей запрет определенных действий.

