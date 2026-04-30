Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

Новости

30 апреля, 13:49

Дерматолог Галлямова: обладатели веснушек в зоне риска развития меланомы

Дерматолог объяснила, могут ли веснушки стать предвестниками онкологии

Фото: 123RF.com/plaifahwannapa11

Веснушки не перерождаются в онкологию, но предупреждают о предрасположенности человека к появлению злокачественных новообразований. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

30 апреля отмечается День веснушчатых созвездий, который посвящен обладателям веснушек. По словам эксперта, мелкие пятна на открытых участках кожи, которые многим кажутся довольно милыми, образуются из-за скопления меланоцитов – клеток, продуцирующих пигмент меланин.

Веснушки – это чисто эстетическая, генетическая особенность кожи. Обычно они появляются в детском возрасте и могут проходить во взрослом. А главное – никогда не перерождаются в онкологические образования.
Юлия Галлямова
врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук

Однако веснушки предупреждают, что человек находится в зоне риска развития меланомы и других злокачественных новообразований: они появляются у людей с первым типом кожи, чувствительным к онкологическим заболеваниям, предупредила дерматолог.

"Соответственно, все, у кого есть веснушки, должны максимально беречь кожу от солнечных лучей и обязательно пользоваться средствами с уровнем защиты SPF 50 при прогнозе ультрафиолетового индекса больше 3", – предупредила врач.

Тем, кому хочется избавиться от веснушек, Галлямова советует не тратить время на народные методы, такие как протирание соком лимона или раствором перекиси водорода. Они лишь способны слегка осветлить саму кожу. Полностью убрать пигмент можно при помощи лазера или фототерапии, заключила Галлямова.

Ранее врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева предупредила, что весенний период опасен тем, что средневолновое ультрафиолетовое излучение (UVB-лучи) становится активным. Оно вызывает фотостарение кожи, пигментацию, сухость, а главное – способно привести к развитию меланомы.

Читайте также


Трошина Любовь

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

