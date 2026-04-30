Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 13:40

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил об открытии сезона фонтанов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В Москве традиционно открылся сезон фонтанов. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что специалисты готовили их к запуску почти весь апрель.

"Отремонтировали коммуникации, привели в порядок насосные станции и гидравлику. Промыли чаши и заполнили водой", – рассказал он.

В столице действуют сотни фонтанов, включая сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. В 2026 году в этот список также вошел фонтан площадью 3 500 "квадратов" на центральной площади "Лужников". Зимой он работал как каток.

"Вода переливается через края, создавая ощущение безграничной водной глади. Днем она будет спокойной, а по вечерам посетители "Лужников" увидят впечатляющее светомузыкальное шоу", – отметил Собянин.

Также в прошлом году специалисты обновили главный фонтан в парке "Сокольники", отремонтировали комплекс "Музыка Славы" в Кузьминках и сухой фонтан в парке "Дубрава" в Куркине. Кроме того, у Ивановских прудов появился новый светодинамический комплекс в виде парусной лодки.

Ранее стало известно, что специалисты после зимы привели столичные набережные в порядок. Работы по подготовке набережных к новому сезону начались еще в конце марта. Всего очистили 82 сооружения. Также летом на набережных проведут плановые ремонтные работы, включая очистку гранита, замену ограждений, облицовки и парапетов.

