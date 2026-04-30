На Кубани обвиняемого в убийстве 11-летней девочки арестовали на 2 месяца

Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки на Кубани арестован на 2 месяца, до 29 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По версии следствия, 31-летний фигурант встретил девочку на одной из улиц поселка Стрелка, посадил в свой автомобиль и направился в сторону хутора Белого. В какой-то момент между ними произошла ссора, во время которой мужчина ударил ребенка в область горла, а после задушил. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник отвез тело к реке Старая Кубань, сбросил труп в заросший овраг и скрылся.

Девочка пропала без вести 24 апреля – она пошла на прогулку с подружками, но домой не вернулась. По факту ее исчезновения возбудили уголовное дело и организовали круглосуточные поиски. На пятый день ребенка нашли мертвым. Подозреваемым в совершении преступления оказался местный житель, его задержали.

Мать злоумышленника рассказала, что последний раз видела сына 24 апреля. Он приехал в гости в хорошем настроении, а на следующий день уехал на работу. О преступлении она узнала, когда следователи приехали изъять автомобиль.

Журналисты выяснили, что 31-летний мужчина работал торговым представителем оператора сотовой связи, увлекался аниме, играми и инвестициями, а также любил путешествовать. В 2015 году он отслужил в армии, а одно время работал в Темрюкском районном отделении "Союза казачьей молодежи Кубани". По данным СМИ, он был женат.

