Балашихинский суд передал иск Долиной к обманувшим ее мошенникам в другую инстанцию

Балашихинский суд Московской области направил иск певицы Ларисы Долиной о возмещении ущерба на 176 миллионов рублей против курьера мошенников Анжелы Цырульниковой и других участников дела в Лефортовский районный суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Как пояснила помощник судьи, рассмотрение заявления будет проходить по месту жительства.

Соответствующий иск был подан в середине марта. Точная сумма имущественной компенсации составила 176,141 миллиона рублей.

Исполнительница стала жертвой обмана, продав свою квартиру и передав деньги злоумышленникам в 2024 году. В результате суд приговорил всех мошенников, включая Цырульникову, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основа, к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет и оштрафовал их.

Позже Долина оспорила сделку по продаже жилья и вернула право собственности. Однако это решение вызвало недовольство в обществе, в связи с чем Верховный суд в 2025 году признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье.

Мосгорсуд постановил выселить артистку. В середине января адвокат певицы сообщила, что исполнительница и ее внучка покинули жилье, а ключи были переданы новой владелице.