Движение транспорта открыли в центре Москвы

Движение транспорта возобновили в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Водители вновь могут проехать по Кремлевской набережной по направлению к Большому Каменному мосту, Москворецкой набережной, Боровицкой площади, на повороте с Пречистенской набережной по направлению к Боровицкой площади, улице Знаменке и Тверской улице в районе улицы Моховой по направлению в центр.

Движение транспорта перекрывали на ряде улиц в центре Москвы днем 30 апреля. По данным ЦОДД, сейчас на столичных дорогах 5 баллов, вечером ожидается до 7.

Дептранс предупредил, что примерно после 16:00 интенсивное движение ожидается в центре города, на Садовом кольце, на МКАД в районе Ленинградского шоссе и на вылетных магистралях по направлению в область.

