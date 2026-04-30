На Урале женщина приговорена к 9 годам колонии за наркотики в кофемолке

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Женщина из Свердловской области приговорена к 9 годам колонии общего режима за получение посылки с наркотиками, которые были спрятаны в кофемолке, сообщает "Радио 1" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По данным следствия, в июне 2025 года женщина забрала в пункте выдачи СДЭК посылку, внутри которой находилась электронная кофемолка с двумя пакетами наркотиков. Она намеревалась расфасовать их и продать на территории города. Подозреваемую задержали всего в пяти метрах от ее дома.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков с использованием интернета. Вину она не признала и утверждала, что не знала о наличии запрещенных веществ внутри прибора.

Однако суд, основываясь на собранных доказательствах, признал ее виновной. Приговор пока не вступил в законную силу.

