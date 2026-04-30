Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

30 апреля, 16:42

Происшествия

На Урале женщина приговорена к 9 годам колонии за наркотики в кофемолке

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Женщина из Свердловской области приговорена к 9 годам колонии общего режима за получение посылки с наркотиками, которые были спрятаны в кофемолке, сообщает "Радио 1" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По данным следствия, в июне 2025 года женщина забрала в пункте выдачи СДЭК посылку, внутри которой находилась электронная кофемолка с двумя пакетами наркотиков. Она намеревалась расфасовать их и продать на территории города. Подозреваемую задержали всего в пяти метрах от ее дома.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков с использованием интернета. Вину она не признала и утверждала, что не знала о наличии запрещенных веществ внутри прибора.

Однако суд, основываясь на собранных доказательствах, признал ее виновной. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее столичный суд заключил под стражу обвиняемого в покушении на сбыт более 10 килограммов марихуаны. Уточнялось, что тайник, где находились наркотические средства, нашли в подъезде жилого дома. Злоумышленник должен был незаконно сбыть их соучастнику.

судыпроисшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика