Роспотребнадзор разрешил использование трех пляжей Анапы

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Роспотребнадзор разрешил использование первых трех пляжей Анапы, поскольку они получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Об этом сообщается в канале ведомства в мессенджере МАХ.

Речь идет о детских оздоровительных комплексах "Жемчужина" и "Аврора", а также ГБУ "Пансионат "Высокий берег". Все три зоны на сегодняшний день соответствуют санитарным требованиям.

"Это стало возможным благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка", – пояснили в федеральной службе.

Как напомнили в ведомстве, специалисты продолжают следить за ситуацией в зоне разлива нефти в Керченском проливе, поскольку она остается на особом контроле. Более того, контроль за качеством морской воды и состоянием песчаных пляжей будет вестись в течение всего туристического сезона.

В конце 2024 года мазут загрязнил побережье Черного моря после того, как произошло крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной ЧП стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района. В этом году черноморские пляжи в районе Керченского пролива намерены открыть к 1 июня. По словам вице-премьера Виталия Савельева, на данном участке убрано более 90% мазута, а вода пригодна для использования.

