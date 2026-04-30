Летний тариф начнет действовать на электросудах Москвы с 1 мая

С 1 мая по 30 сентября на регулярном речном электротранспорте Москвы вводится "летний тариф", сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Стоимость одной поездки составит:



по биометрии – 230 рублей в будни и 400 рублей в выходные и праздники;

по билету "Кошелек" карты "Тройка" – 330 и 500 рублей соответственно;

по банковской карте или через СБП – 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные и праздничные дни.

Подключить биометрию можно в приложении "Метро Москвы". Достаточно сфотографировать лицо и привязать банковскую карту. Схему маршрутов и расписание публикуют на Едином транспортном портале и в приложении "Московский транспорт".

Бесплатно проехать на электросудах могут дети до 7 лет в сопровождении взрослого, а также владельцы абонемента "Единый" на 30, 90 и 365 дней: поездки на речном транспорте уже включены в стоимость.

Ранее Сергей Собянин объявил об официальном открытии летней навигации в Москве. По его словам, открытию сезона традиционно предшествовала масштабная подготовка. Были приведены в порядок набережные и причалы.