30 апреля, 13:54

Циклон из России принесет майский снегопад в Турцию

Фото: TAСС/Zuma

На ряде горнолыжных курортов Турции ожидаются сильные снегопады, вызванные пришедшими из России массами холодного воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральное управление метеорологии Турции.

Уточняется, что вся страна окажется под влиянием прохладной и дождливой погоды уже в пятницу, 1 мая. В некоторых регионах Турции температура упадет ниже сезонных показателей, а в центре страны ожидаются заморозки и гололед, что может поставить под угрозу урожай, предупреждают специалисты.

В большинстве турецких регионов будут ливни с грозой, а в горах – снег с дождем, при этом на высотах от тысячи метров синоптики ожидают снегопады. В частности, сильный снег ожидается на горнолыжных курортах Карталкая, Улудаг и Паландокен.

Такая погодная обстановка сохранится как минимум до 6 мая. Из-за непогоды температура в Анкаре снизится до 3 градусов тепла, в Стамбуле – до 8 градусов, в Болу – до 2 градусов, на курортах Эгейского моря – до 4 градусов, а в Анталье – до 14 градусов ночью.

До этого синоптики предупреждали, что во второй декаде мая москвичей ожидают "черемуховы" холода. В эти дни может выпасть в 1,5–2 раза больше осадков, чем предусматривает климатическая норма. При этом третья декада месяца будет в пределах нормы мая, а в июне, как ожидается, воздух прогреется на 2 градуса выше нормы.

Читайте также


Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

