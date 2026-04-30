Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 14:51

В РФ спрос на наборы для глинтвейна вырос перед праздниками на 15%

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В России продажи приправ и ягодных смесей для глинтвейна выросли на 15% в преддверии майских праздников. Это следует из исследования сети гипермаркетов "О'КЕЙ", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным сети, наиболее заметным стал рост спроса на безалкогольное пиво (19%). Кроме того, в этом году граждане стали чаще приобретать безалкогольные игристые вина (17%), морсы без сахара (12%) и высокобелковые молочные коктейли (7%). Эксперты связали такой интерес с трендом на натуральные составы и подготовкой россиян к лету.

Также в исследовании указано, что в 2026 году россияне заинтересовались квасом на две недели раньше, чем годом ранее. К началу мая его продажи увеличились на 11%. При этом россияне отдают предпочтение классическим и необычным вариантам, включая напитки с добавлением ягод или мяты.

Вместе с тем был зафиксирован увеличенный спрос на такие ингредиенты для домашних напитков, как замороженные ягоды, сиропы и сухофрукты. По словам экспертов, это объясняется переменчивой погодой в Центральной России и короткими майскими праздниками.

Более того, исследование показало, что в 23% чеков со свиным шашлыком также были белые и красные безалкогольные вина, с куриным в 19% случаях брали ягодные морсы. Наиболее часто вместе с шашлычными наборами приобретали фруктовые соки.

Согласно опросу, 33% россиян рассказали, что выбирают напитки так, чтобы они подходили к шашлыку по вкусу и степени газированности. 29% респондентов покупают для пикника свои любимые позиции. Еще 20% граждан отдают выбор товарам по скидкам, а 11% берут с собой домашние заготовки.

Среди напитков на праздниках россияне больше всего предпочитают воду (41%), сок (39%), лимонады (30%), квас (23%), морс и компот (17%), а также безалкогольное пиво и вино (11%).

Ранее сообщалось, что традиционный выезд на шашлыки в 2026 году потребует от россиян больших расходов. Базовый набор на компанию из 3–4 человек обойдется в 1,7–3 тысячи рублей, а при выборе более дорогого мяса или готовых наборов траты могут превысить 5 тысяч рублей.

Штраф ждет россиян за приготовление шашлыков в неположенных местах

