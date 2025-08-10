Форма поиска по сайту

10 августа, 03:59

Мужчину со свертками мефедрона задержали в Тропарево-Никулино

Фото: depositphotos/aksenovko

Сотрудники полиции задержали в Тропарево-Никулино мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы.

Во время патрулирования полицейские на улице 26 Бакинских комиссаров заметили подозрительного мужчину, который при виде правоохранителей ускорил шаг и попытался скрыться. Сотрудники полиции остановили 40-летнего гражданина и в ходе личного досмотра обнаружили у него 40 свертков с мефедроном.

Мужчина признался полицейским, что разместил еще 6 аналогичных свертков в тайниках на территории лесопарковой зоны. Вскоре ини были изъяты сотрудниками кинологической службы УВД по Западному округу столицы.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и за незаконное производство и сбыт наркотических веществ.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали прохожего со свертком с производным метилэфедрона в Гольянове. При виде служебного автомобиля он попытался скрыться. В ходе допроса мужчина признался, что имеет при себе наркотики.

"Московский патруль": в Москве задержан курьер, который привез в больницу наркотики

