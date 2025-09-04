Форма поиска по сайту

04 сентября, 13:15

Происшествия

Новости регионов: шесть машин столкнулись в центре Екатеринбурга

Шесть машин столкнулись в центре Екатеринбурга. Авария попала на записи камер видеонаблюдения. Пострадал один человек. По словам очевидцев, движение в одну сторону полностью перекрыто. Машины объезжают затор по встречной полосе, а троллейбусы проехать не могут.

Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области. Он был задействован на сельхозработах – обрабатывал поля. По предварительным данным, пилот погиб. При падении самолет не загорелся, на земле жертв и разрушений нет. Прокуратура начала проверку.

