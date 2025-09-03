Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 сентября, 07:30

Происшествия

Новости мира: 11 человек погибли в Пакистане при теракте

Питбуль в Мытищах напал на другую собаку

Новости мира: робот-боксер напал на водителя мопеда в Китае

Новости регионов: автобус и пять автомобилей столкнулись под Ростовом

"Московский патруль": питбайкер едва не сбил семью с ребенком на пешеходном переходе

"Московский патруль": задержаны мошенники, получавшие деньги с онлайн-заказов

"Московский патруль": в Щелкове несколько человек напали на сотрудника полиции

Новости регионов: автобус столкнулся с легковыми автомобилями в Ростовской области

Телеведущая Виктория Боня показала кадры с палаткой Наговициной

Телеведущая Виктория Боня сообщила о гибели альпинистки Наговициной

В Пакистане 11 человек погибли из-за атаки террориста-смертника. Пострадали еще 40, сообщают зарубежные СМИ. Взрыв произошел на парковке стадиона. В тот момент там собрались сотни сторонников Национальной партии Белуджистана. На место оперативно прибыли экстренные службы, власти начали расследование. Отмечается, что пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за совершение атаки.

Актера Жерара Депардье вновь обвинили в изнасиловании, пишут французские СМИ. По данным журналистов, иск подала актриса Шарлотта Арну. Она утверждает, что нападение на нее произошло в 2018 году в доме Депардье. Обвиняющая сторона заявила, что Арну находилась под моральным давлением со стороны актера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

