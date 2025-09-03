Новости мира: 11 человек погибли в Пакистане при теракте

В Пакистане 11 человек погибли из-за атаки террориста-смертника. Пострадали еще 40, сообщают зарубежные СМИ. Взрыв произошел на парковке стадиона. В тот момент там собрались сотни сторонников Национальной партии Белуджистана. На место оперативно прибыли экстренные службы, власти начали расследование. Отмечается, что пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за совершение атаки.

Актера Жерара Депардье вновь обвинили в изнасиловании, пишут французские СМИ. По данным журналистов, иск подала актриса Шарлотта Арну. Она утверждает, что нападение на нее произошло в 2018 году в доме Депардье. Обвиняющая сторона заявила, что Арну находилась под моральным давлением со стороны актера.

