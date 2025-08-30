Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 22:15

Происшествия
Главная / Новости /

Альпинист Пятницин: Наговицина не смогла бы спастись сама с переломанной ногой

В Федерации альпинизма заявили, что Наговицина не смогла бы спастись с переломанной ногой

Фото: телеграм-канал Sputnik Кыргызстан

Российскую альпинистку Наталью Наговицину невозможно было спасти. Об этом заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин, передает "Спорт-Экспресс".

Эксперт также отметил критическую сложность самостоятельного спасения в таких экстремальных условиях.

"Могла ли Наговицина спастись самостоятельно? С поломанной ногой – невозможно, это бред. <...> С той высоты, с того маршрута еще никого не спустили. Хотели, были экспедиции, пытались, но никого оттуда не вернули", – заявил Пятницин.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Альпинистка не смогла спуститься после того, как сломала ногу. После неудачных попыток спасения соответствующие работы завершились. В Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии объяснили принятое решение непогодой.

Сын Наговициной Михаил обратился к властям России и послу в Киргизии Сергею Вакунову. Он попросил их провести аэровидеосъемку. Однако, как считают эксперты, женщину невозможно спасти. В среду, 27 августа, Наговицину официально признали пропавшей без вести.

По словам альпиниста и триатлониста Александра Ищенко, Наговицина всходила на пик Победы уже со сломанной ногой. Травму, уточнил он, женщина получила в мае во время восхождения на Теке-Тор.

Эксперты заявили, что спасение альпинистки Наговициной в горах Киргизии невозможно

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика