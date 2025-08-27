Аэросъемка в горах Киргизии не показала признаков жизни альпинистки Наговициной

Видео: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gknb.official

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии не обнаружил признаков того, что российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая в горах, жива. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

Комплексная поисково-спасательная операция с применением БПЛА была организована в среду, 27 августа, по поручению председателя ГКНБ Киргизии генерал-полковника Камчыбека Ташиева. В результате, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в том числе сильные порывы ветра, информация с тепловизора была получена.

По итогу аэровидеосъемки признаков жизни на месте нахождения Наговициной не было выявлено, уточнили в ГКНБ по республике.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии, стало известно 19 августа. Она не смогла спуститься из-за того, что сломала ногу. Напарник альпинистки оказал ей первую помощь, а позже ушел в базовый лагерь за подмогой.

Затем россиянке пытались помочь два иностранца, но результата это не принесло. Спустя время к Наговициной был выслан вертолет, который совершил жесткую посадку. В связи с этим были предприняты иные попытки спасти альпинистку. Однако 25 августа поисковые работы завершились.

Вице-президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии Илим Карыпбеков объяснил, что решение было принято из-за непогоды. Однако сын Наговициной Михаил обратился к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и послу России в Киргизии Сергею Вакунову, попросив их организовать аэровидеосъемку, чтобы подтвердить факт того, что его мать жива.

После этого Бастрыкин потребовал обеспечить взаимодействие с МЧС и МИД для содействия возможному спасению россиянки. Спустя время СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой. На данный момент Наговицина признана пропавшей без вести.

