Дело возбуждено после нападения бойцовских собак на людей в ТиНАО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения бойцовских собак на людей в ТиНАО. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по ходу расследования.

Информация о нападении появилась в соцсетях. Местные жители пожаловались, что в поселении Внуковском собаки по команде хозяина бросаются на прохожих. Минимум четыре человека обратились к врачам с укусами и глубокими ранами.

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