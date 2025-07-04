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04 июля, 18:15

Происшествия

Дело возбуждено после нападения бойцовских собак на людей в ТиНАО

Дело возбуждено после нападения бойцовских собак на людей в ТиНАО

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения бойцовских собак на людей в ТиНАО. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по ходу расследования.

Информация о нападении появилась в соцсетях. Местные жители пожаловались, что в поселении Внуковском собаки по команде хозяина бросаются на прохожих. Минимум четыре человека обратились к врачам с укусами и глубокими ранами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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