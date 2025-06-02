"Московский патруль": мужчина задержан в Москве за ограбление женщины во время свидания

Полиция задержала в подмосковном Солнечногорске мужчину, который подозревается в грабеже. По предварительным данным, на одном из сайтов мужчина познакомился с женщиной, а после уговорил ее встретиться.

Во время свидания мужчина напал на женщину, отобрал у нее золотые украшения, телефон, деньги и банковские карты. После он заставил вынести из дома и отдать ему все наличные сбережения, в том числе 1 100 тысячу долларов. Затем злоумышленник скрылся. Подробнее – в программе "Московский патруль".

