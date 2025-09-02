Телефонные мошенники начали использовать сведения о недвижимости из Росреестра

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Телефонные мошенники начали использовать в отношении потенциальных жертв информацию о недвижимости из Росреестра. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал эксперт по кибербезопасности Денис Калемберг.

По его словам, мошенники, получив сведения об объектах недвижимости в собственности у конкретного лица, звонят россиянам и сообщают, к примеру, о срочной проверке счетчиков. В качестве согласия они требуют продиктовать СМС-код.

"Единственная цель отправки кода – напугать потенциальную жертву, заставить ее поверить, что она действительно сообщила важный код мошенникам", – пояснил Калемберг, добавив, что после этого пользователь получает сообщение о якобы совершенном входе на "Госуслуги".

Если жертва звонит по указанному в сообщении номеру, то попадает в "Роскомнадзор" якобы к специалисту по мошенничеству. Уже там мошенники убеждают ее в перехвате СМС.

Кроме того, добавил эксперт, аферисты могут жаловаться на плохую связь, если потенциальная жертва задает неудобные вопросы. Например, почему сообщение о входе в "Госуслуги" пришло не самого портала.

По словам Калемберга, злоумышленникам также важно заставить жертву перевести деньги на "безопасный счет".

При этом мошенники могут прибегнуть и к другой схеме с использованием Росреестра. Представляясь сотрудниками службы, они предлагают в режиме онлайн оплатить госпошлину по специальной ссылке. В случае перехода по ней жертва может передать свои личные данные или заразить устройство вредоносным ПО.

Ранее в МВД назвали пять правил защиты от мошенников. Например, при звонке от аферистов необходимо сразу положить трубку, а при продолжающемся разговоре стоит взять паузу. Кроме того, важно не звонить по номерам из СМС. Стоит использовать антифрод-сервисы, включать двухфакторную аутентификацию и обновлять приложения.

