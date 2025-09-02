02 сентября, 12:50Безопасность
В МВД назвали пять правил защиты от мошенников
Внимание человека является главным ресурсом для злоумышленников, поэтому при звонке от аферистов необходимо сразу положить трубку. Это следует из перечня правил защиты от мошенников, опубликованном в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Таким образом потенциальная жертва может разрушить схему, уточнили в ведомстве. Однако при продолжающемся разговоре гражданам советуют соблюдать правило паузы.
"Услышали тревожное или заманчивое сообщение? Сделайте паузу. Глубоко вдохните и скажите: "Я перезвоню по официальному номеру", – отметили в МВД.
Особый акцент в перечне делается на предупреждении не звонить по номерам из СМС.
"Даже 90 секунд проверки способны спасти от потерь", – подчеркнули в ведомстве.
Вместе с тем МВД настоятельно призывает развивать наблюдательность, поскольку обширное знание о методах обмана помогает легче их распознать. Для укрепления цифровой грамотности можно оформить подписку на официальные ресурсы о безопасности.
Также рекомендуется использовать антифрод-сервисы, включать двухфакторную аутентификацию и обновлять приложения.
"Технический щит не заменяет здравый смысл, но усиливает его", – заключили в МВД.
Ранее ведомство рассказало, как распознать мошенника в переписке. В частности, внимание стоит уделить непривычному стилю общения, странным просьбам и подозрительным ссылкам.
Например, собеседник может писать слишком официально или сухо, использовать непривычные слова и эмодзи, начинать беседу в нетипичное время (поздно ночью или рано утром), а также "давить" срочностью. Для того чтобы не стать жертвой, можно уточнить детали, которые знает только настоящий человек.
