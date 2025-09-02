В МВД назвали пять правил защиты от мошенников

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Внимание человека является главным ресурсом для злоумышленников, поэтому при звонке от аферистов необходимо сразу положить трубку. Это следует из перечня правил защиты от мошенников, опубликованном в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Таким образом потенциальная жертва может разрушить схему, уточнили в ведомстве. Однако при продолжающемся разговоре гражданам советуют соблюдать правило паузы.

"Услышали тревожное или заманчивое сообщение? Сделайте паузу. Глубоко вдохните и скажите: "Я перезвоню по официальному номеру", – отметили в МВД.

Особый акцент в перечне делается на предупреждении не звонить по номерам из СМС.

"Даже 90 секунд проверки способны спасти от потерь", – подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем МВД настоятельно призывает развивать наблюдательность, поскольку обширное знание о методах обмана помогает легче их распознать. Для укрепления цифровой грамотности можно оформить подписку на официальные ресурсы о безопасности.

Также рекомендуется использовать антифрод-сервисы, включать двухфакторную аутентификацию и обновлять приложения.

"Технический щит не заменяет здравый смысл, но усиливает его", – заключили в МВД.

Ранее ведомство рассказало, как распознать мошенника в переписке. В частности, внимание стоит уделить непривычному стилю общения, странным просьбам и подозрительным ссылкам.

Например, собеседник может писать слишком официально или сухо, использовать непривычные слова и эмодзи, начинать беседу в нетипичное время (поздно ночью или рано утром), а также "давить" срочностью. Для того чтобы не стать жертвой, можно уточнить детали, которые знает только настоящий человек.

