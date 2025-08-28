Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с получением кода от домофона

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Злоумышленники придумали новую мошенническую схему обмана россиян с предложением получить якобы персональный код от домофона. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала аферист звонит жертве, называя ее адрес, а также сообщая о возможности получить код от домофона, чтобы открывать дверь подъезда без ключа. Затем человеку приходит SMS от "Госуслуг" в виде шестизначного кода, который якобы и будет открывать подъезд.

Затем злоумышленники вновь звонят в мессенджере, якобы с аккаунта государственных услуг. От лица сотрудника портала преступники сообщают о попытке взлома и просят продиктовать тот самый код. Жертва называет его и теряет доступ к личному кабинету "Госуслуг".

В действительности операторы поддержки никогда не запрашивают пароли или коды из SMS.



Ранее аферисты начали обманывать граждан с помощью мошеннической схемы с "проверкой терминала".

В один из магазинов поступил звонок от якобы специалиста компании-эквайера. Затем мошенник под предлогом тестирования терминала убедил директора торговой точки перевести 60 тысяч рублей на указанную карту.

Преступник обещал, что деньги пришлют обратно через 15–20 минут, но средства так и не вернулись.

