Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 15:27

Безопасность

Случаи мошенничества с несуществующими штрафами участились в Москве

Фото: depositphotos/REDPIXEL

В столице участились случаи мошенничества с несуществующими постановлениями об автомобильных штрафах, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Призываем москвичей быть особенно осторожными при получении информации о штрафах. Данные в постановлениях следует всегда проверять через официальные источники", – передает ведомство слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отметила, что настоящие постановления о правонарушениях не отправляют сразу в почтовый ящик или на электронную почту. Сначала автовладелец получает уведомление о заказном письме, либо на его электронную почту поступает уведомление со ссылкой на портал "Госуслуги".

"Если вы получили сообщение о штрафе, будьте внимательны. В каждом постановлении есть информация об органе, который его вынес. Проверьте совпадение на портале mos.ru и портале "Госуслуги". Также там можно посмотреть наличие штрафа, введя номер авто или постановления", – отметили в ведомстве.

Ранее в МВД рассказывали, что мошенники начали похищать деньги россиян под предлогом трудоустройства. Сначала злоумышленники создают фиктивную компанию с вакансиями, потом они предлагают жертве пройти якобы обучение и стажировку, в ходе которых имитируется реальная работа.

После получения заработка человека просят оплатить налоговые сборы или вернуть переплату на указанную карту. Затем, когда жертва отправит средства, аферисты исчезают.

Читайте также


безопасностьтранспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика