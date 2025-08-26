Случаи мошенничества с несуществующими штрафами участились в Москве

Фото: depositphotos/REDPIXEL

В столице участились случаи мошенничества с несуществующими постановлениями об автомобильных штрафах, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Призываем москвичей быть особенно осторожными при получении информации о штрафах. Данные в постановлениях следует всегда проверять через официальные источники", – передает ведомство слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отметила, что настоящие постановления о правонарушениях не отправляют сразу в почтовый ящик или на электронную почту. Сначала автовладелец получает уведомление о заказном письме, либо на его электронную почту поступает уведомление со ссылкой на портал "Госуслуги".

"Если вы получили сообщение о штрафе, будьте внимательны. В каждом постановлении есть информация об органе, который его вынес. Проверьте совпадение на портале mos.ru и портале "Госуслуги". Также там можно посмотреть наличие штрафа, введя номер авто или постановления", – отметили в ведомстве.

Ранее в МВД рассказывали, что мошенники начали похищать деньги россиян под предлогом трудоустройства. Сначала злоумышленники создают фиктивную компанию с вакансиями, потом они предлагают жертве пройти якобы обучение и стажировку, в ходе которых имитируется реальная работа.

После получения заработка человека просят оплатить налоговые сборы или вернуть переплату на указанную карту. Затем, когда жертва отправит средства, аферисты исчезают.

