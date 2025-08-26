Российские операторы связи будут передавать данные о мошенниках в "Антифрод"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Операторы связи в России должны будут передавать в государственную информационную систему (ГИС) "Антифрод" сведения о мошеннических номерах. Такая инициатива предусмотрена во втором пакете мер против кибермошенничества, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Кроме того, по внесенным в реестр номерам операторы будут обязаны приостанавливать пропуск трафика, за исключением вызовов экстренных служб.

"Антифрод" – платформа для взаимодействия госорганов, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством. Она позволяет в режиме реального времени обмениваться данными о попытках обмана граждан. В настоящее время запущен пилот для апробации решений, уточнили в аппарате Григоренко.

Второй пакет мер против аферистов включает в себя также ограничение числа банковских карт на одного человека – не более 10. Ожидается, что это упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций.

Всего в указанный пакет мер против кибермошенников вошло около 20 инициатив, текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения.

Ранее в Госдуме предложили создать единый бесплатный короткий номер для оперативного сообщения о телефонном мошенничестве. Авторы инициативы уточнили, что масштаб угрозы остается значительным, несмотря на принимаемые меры по защите россиян.

Согласно данным Центробанка, телефонное и СМС-мошенничество до сих пор преобладает среди всех способов получения доступа к деньгам граждан.