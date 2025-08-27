Мошенники стали использовать тему электронных дневников для кражи денег

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом обновления или привязки номера телефона к электронному дневнику, сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах, выдавая себя за сотрудников учебных заведений или службы технической поддержки. Они заявляют, что для корректной работы электронного дневника якобы нужно подтвердить номер телефона, обновить информацию или активировать учетную запись. Затем они просят назвать код из СМС или направляют на фишинговый ресурс.

В МВД пояснили, что доступ к системе осуществляется только через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), но аферисты могут подделать страницу. После получения доступа к конфиденциальным данным жертвы они могут войти в личный кабинет на портале "Госуслуги", онлайн-банки и другие сервисы. Затем реализуется схема со звонком из "правоохранительных органов" и "спасением" денег на "безопасных счетах".

Для защиты средств россиянам напомнили, что официальные представители образовательных учреждений никогда не запрашивают коды из СМС, пароли или паспортные данные по телефону. Операции, связанные с электронным дневником, проводятся через платформы школ или "Госуслуги" без привлечения сторонних лиц.

Согласно опросу одного из финансовых маркетплейсов, свыше 20% россиян в ходе разговора с мошенниками по телефону начинают над ними иронизировать, передает "Газета.ру".

В исследовании поучаствовали 3 тысячи человек. Большинство из них (36%) в целом не отвечают на звонки с неизвестных номеров. Еще 17% сразу кладут трубку, если понимают, что на другом конце провода аферист. Также 22% продолжают разговор, чтобы разыграть злоумышленника. Респонденты мотивируют это тем, что так мошенники позвонят меньшему количеству потенциальных жертв.

При этом 8% опрошенных раздражаются при получении мошеннического звонка, 12% пользуются специальными сервисами для определения таких звонков, еще 5% сообщают сотовым операторам номера для дальнейшей блокировки.

Почти половина граждан ответила, что им нужно меньше минуты для определения афериста. Уточняя, какие маркеры указывают на признаки мошенничества, более 25% указали на номера с телефонным кодом других стран. Еще 32% назвали очевидными признаками обмана звонки от якобы представителей служб безопасности крупных банков, ЦБ, МВД и других ведомств.

Кроме того, 27% респондентов уточнили, что определяют недобросовестных собеседников, когда те просят назвать код из СМС. Другие 16% сказали, что признаком мошенников являются логические и фактические ошибки, допущенные во время разговора.

"Согласно данным Банка России за апрель – июнь 2025 года, регулятор инициировал блокировку более 20 тысяч телефонных номеров злоумышленников. Несмотря на активные действия ЦБ РФ и других участников рынка, пользователям важно не терять бдительность и заботиться о финансовой безопасности близких, которые находятся под особым прицелом у злоумышленников – детей и старших родственников", – сказал исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак.

По информации регулятора, только во втором квартале года в более чем 13 тысячах выявленных мошеннических атаках применялись методы социальной инженерии, уточнил он.

Тем временем мошенники стали обманывать граждан под предлогом "проверки терминала". Один из злоумышленников позвонил в магазин и представился специалистом компании-эквайера. Он убедил директора в необходимости "тестирования терминала" и попросил перевести 60 тысяч рублей на карту. Эти деньги аферист обещал вернуть, однако они так и не поступили на счет пострадавшего.