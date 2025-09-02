Польский миллионер принес извинения мальчику за кражу кепки на US Open

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Польский миллионер Петр Щерек принес извинения мальчику, у которого он украл кепку с автографом теннисиста Камиля Майхшака во время турнира US Open. Заявление он написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Майхшак решил раздать автографы своим болельщикам после победы над российским спортсменом Кареном Хачановым в рамках матча второго круга соревнований. Он протянул мальчику подписанную кепку, но стоявший рядом мужчина забрал ее и положил себе в сумку.

Журналисты выяснили, что головной убор украл Щерек. Бизнесмен и его супруга являются миллионерами и занимаются теннисом на любительском уровне. При этом их компания Drogbruk спонсирует Федерацию тенниса Польши.

"Я хотел бы извиниться перед мальчиком, его семьей, всеми болельщиками и самим игроком. Я никогда не хотел отбирать у юного болельщика ценный сувенир, меня захватили пыл и радость победы", – заявил миллионер.

Как уточнил Щерек, он подумал, что Майхшак протягивает кепку именно ему, чтобы в дальнейшем он мог передать головной убор сыновьям, ранее просившим автографы. Также мужчина добавил, что он уже отправил мальчику кепку с росписью.

Ранее российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 42,5 тысячи долларов за поведение на матче US Open. Спортсмен играл против француза Бенжамена Бонзи и устроил скандал из-за выбежавшего на поле фотографа.

В итоге россиянин проиграл матч и выбыл из чемпионата. Медведев не смог сдержать эмоций и начал бить ракеткой о корт, из-за чего та сломалась.