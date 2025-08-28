Участок Троицкой линии метро закроют до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 05:23

Происшествия

Японский вулкан Симмоэ выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

Фото: ТАСС/Visual China Group/VCG

Вулкан Симмоэ на юго-западном японском острове Кюсю выбросил столб пепла и дыма на высоту более 5,5 километра, передает ТАСС со ссылкой на региональное метеорологическое управление префектуры Кагосима.

Это первый случай с начала июля, когда действующий вулкан Симмоэ выбросил столб пепла на высоту свыше 5 километров.

В настоящий момент в районе вулкана введен третий уровень опасности, который запрещает приближаться к нему.

В середине августа извержение с лавовым потоком произошло на камчатском вулкане Крашенинникова. Эксперты указывали, что это стало первым подобным извержением данного вулкана за последние 500 лет.

В эти же дни вулкан Ключевская Сопка на Камчатке произвел сильный пепловый выброс на высоту 6,5 километра. Шлейф пепла протянулся на 52 километра на восток от вулкана.

Новости мира: на Гавайях произошло извержение вулкана Килаоэа

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика