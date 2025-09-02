Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 сентября, 22:15

Происшествия

Новости регионов: автобус и 5 автомобилей столкнулись под Ростовом

"Московский патруль": юный питбайкер чуть не сбил семью с ребенком на пешеходном переходе

"Московский патруль": в столице задержали мошенников, получавших деньги с онлайн-заказов

"Московский патруль": в Щелкове несколько человек напали на сотрудника полиции

Новости регионов: автобус столкнулся с легковыми автомобилями в Ростовской области

Телеведущая Виктория Боня показала кадры с палаткой Наговициной

Телеведущая Виктория Боня сообщила о гибели альпинистки Наговициной

Очевидцы сообщили о побеге хозяина питбуля после нападения в Мытищах

Водитель легковушки врезался в автобус на западе Москвы

Новости регионов: четырехлетняя девочка едва не задохнулась на пенной вечеринке в Сочи

Под Ростовом столкнулись автобус и 5 легковых автомобилей. ДТП произошло на трассе М-4 "Дон". Одна из машины налетела на другую и повисла на крыше автомобиля. По предварительным данным, водитель автобуса не держал дистанцию и столкнулся с первой из машин, которая затем врезалась в следующую. В результате никто не пострадал.

Жительница Москвы получила травмы, попав под камнепад по время восхождения на Эльбрус. Женщина шла в составе незарегистрированной группы из 8 человек. Инцидент случился на высоте 4 600 метров. Альпинисты вызвали спасателей. Пострадавшую эвакуировали и передали медикам.

Иркутская телебашня получила новую подсветку. На вышке установили 8,5 тысяч светильников, а также 12 прожекторов и медиа-фасад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

