Новости регионов: автобус и 5 автомобилей столкнулись под Ростовом

Под Ростовом столкнулись автобус и 5 легковых автомобилей. ДТП произошло на трассе М-4 "Дон". Одна из машины налетела на другую и повисла на крыше автомобиля. По предварительным данным, водитель автобуса не держал дистанцию и столкнулся с первой из машин, которая затем врезалась в следующую. В результате никто не пострадал.

Жительница Москвы получила травмы, попав под камнепад по время восхождения на Эльбрус. Женщина шла в составе незарегистрированной группы из 8 человек. Инцидент случился на высоте 4 600 метров. Альпинисты вызвали спасателей. Пострадавшую эвакуировали и передали медикам.

Иркутская телебашня получила новую подсветку. На вышке установили 8,5 тысяч светильников, а также 12 прожекторов и медиа-фасад.

