31 августа, 21:03

Транспорт

Движение на Киевском шоссе восстановлено после ДТП

Фото: 123RF/rasto42

Движение на Киевском шоссе восстановлено после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Об аварии с участием четырех машин стало известно вечером 31 августа. ДТП произошло на Киевском шоссе в районе улицы Атласова. Пока сведения о пострадавших выясняются.

Департамент транспорта Москвы предупреждал, что из-за аварии движение в сторону МКАД было затруднено на 4,8 километра. Именно поэтому водителей просили выбирать пути объезда.

Ранее два человека погибли в аварии, случившейся на Басовской улице. По данным столичной прокуратуры, водитель арендованного автомобиля не справился с управлением и врезался в бордюр. После этого машина опрокинулась и загорелась. В результате погиб водитель и его пассажирка.

транспортпроисшествияДТПгород

