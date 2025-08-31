Форма поиска по сайту

31 августа, 09:30

Политика

Новости мира: немецкая полиция разогнала антивоенный митинг

ВС РФ освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР

Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов рассказал о стратегической инициативе на фронте

Новости мира: окаменелость доисторического хищника обнаружили в Аргентине

Минобороны показало, как ВС РФ штурмовали освобожденный поселок Первое Мая в ДНР

Минобороны опубликовало кадры штурма освобожденного поселка Первое Мая в ДНР

Новости мира: массовые протесты прошли в Индонезии

В Госдуме предложили запретить альпинистам высотные восхождения без инструктора

Новости мира: в Вашингтоне профсоюзы вышли на марш против политики Трампа

В немецком Кельне полиция разогнала антивоенный митинг, в котором приняли участие около 3 тысяч человек. Участники акции выступали против милитаризации Германии и закона о воинской повинности. Согласно немецким СМИ, митингующие также призывали к развитию международной дружбы, включая развитие отношений с Россией.

Жители Парижа требуют роспуска Национального собрания. В стране растет недовольство правительством и в частности премьер-министром Франсуа Байру. Критики коснулась и пенсионная реформа, которая вызвала широкий общественный резонанс.

130 миллионов человек в пакистанской провинции Пенджаб оказались на грани катастрофы из-за угрозы беспрецедентного наводнения – виной тому проливные дожди и решение Индии сбросить воду из плотин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

