Новости мира: немецкая полиция разогнала антивоенный митинг

В немецком Кельне полиция разогнала антивоенный митинг, в котором приняли участие около 3 тысяч человек. Участники акции выступали против милитаризации Германии и закона о воинской повинности. Согласно немецким СМИ, митингующие также призывали к развитию международной дружбы, включая развитие отношений с Россией.

Жители Парижа требуют роспуска Национального собрания. В стране растет недовольство правительством и в частности премьер-министром Франсуа Байру. Критики коснулась и пенсионная реформа, которая вызвала широкий общественный резонанс.

130 миллионов человек в пакистанской провинции Пенджаб оказались на грани катастрофы из-за угрозы беспрецедентного наводнения – виной тому проливные дожди и решение Индии сбросить воду из плотин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

