Лукашенко заявил, что создание ШОС позволило предотвратить сотни терактов

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Johannes Neudecker

Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) позволило предотвратить сотни террористических актов и создать систему, которая стабилизирует Евразию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Xinhua.

"За 20 с лишним лет ШОС сформировала уникальную модель региональной безопасности и развития на основе многостороннего сотрудничества. Организация доказала, что вопросы безопасности можно решать не за счет конфронтации, а через совместные меры – обмен разведывательными данными, проведение учений, выстраивание доверия между государствами", – прокомментировал он.

Например, в рамках организации создали Региональную антитеррористическую структуру, сформировали базу данных по угрозам, провели сотни совместных операций. При этом члены ШОС продолжают систематически организовывать учения, координировать работу пограничного контроля и бороться с транснациональной преступностью.

"После 2020 года ШОС добавила новые важнейшие направления сотрудничества – кибербезопасность, биобезопасность и защиту здоровья населения", – добавил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, организация устремлена в будущее, а в условиях перехода стран к многополярному миропорядку единство взглядов участников ШОС и их способность принимать совместные решения представляет особую ценность. Лукашенко заявил, что в Минске с самого начала разглядели этот потенциал и не прогадали.

Кроме того, организация становится "игроком" глобального уровня, также она предлагает новый подход к международным отношениям, отличный от моделей гегемонии Запада.

Ранее Владимир Путин заявлял, что ШОС участвует в строительстве более справедливого многополярного мироустройства, которое основано на международном праве при центральной координирующей роли ООН. По словам президента РФ, создание организации в 2001 году воплотило общее стремление России, КНР и центральноазиатских государств укреплять доверие, дружбу и добрососедство, а также мир и стабильность в регионе.

