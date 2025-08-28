Лукашенко заявил, что ему не хочется управлять авторитарно

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не хотел бы управлять авторитарно, но "пока по-другому не получается", передает телеграм-канал "Пул Первого".

Эти слова Лукашенко произнес во время совещания по вопросам развития картофелеводства. Контекст сказанного не уточняется.

Ранее Лукашенко в интервью американскому журналу Time заявлял, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок. Он отметил, что моложе 79-летнего американского лидера Дональда Трампа и находится в хорошей физической форме. Глава государства также указал, что намерен стараться быть "крепче Трампа".

Следующие выборы в стране должны состояться в 2030 году.

