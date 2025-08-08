Лукашенко рассказал, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок.

Отвечая на вопрос о своем здоровье, белорусский лидер отметил, что моложе 79-летнего президента США Дональда Трампа и находится в хорошей физической форме.

"Буду стараться, чтобы быть крепче Трампа", – подчеркнул Лукашенко.

Президенту Белоруссии сейчас 70 лет, следующие выборы в стране должны состояться в 2030 году.

Ранее Лукашенко в интервью заявлял, что Россия не потерпит поражения на Украине и что оно может дорого обойтись в первую очередь США и "людям за океаном". Он также подчеркнул, что Россия и Украина не будут воевать, если разумно провести переговоры. Страны должны пойти на уступки друг другу.

Кроме того, президент Белоруссии назвал глупостью западное мнение о том, что Россия якобы намерена вступить в конфликт с НАТО. По его словам, у российского руководства нет таких целей.

