08 августа, 16:05Политика
Лукашенко рассказал, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок.
Отвечая на вопрос о своем здоровье, белорусский лидер отметил, что моложе 79-летнего президента США Дональда Трампа и находится в хорошей физической форме.
"Буду стараться, чтобы быть крепче Трампа", – подчеркнул Лукашенко.
Президенту Белоруссии сейчас 70 лет, следующие выборы в стране должны состояться в 2030 году.
Ранее Лукашенко в интервью заявлял, что Россия не потерпит поражения на Украине и что оно может дорого обойтись в первую очередь США и "людям за океаном". Он также подчеркнул, что Россия и Украина не будут воевать, если разумно провести переговоры. Страны должны пойти на уступки друг другу.
Кроме того, президент Белоруссии назвал глупостью западное мнение о том, что Россия якобы намерена вступить в конфликт с НАТО. По его словам, у российского руководства нет таких целей.