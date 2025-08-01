Лукашенко заявил, что никто не сможет поставить Россию и Белоруссию на колени

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Россию и Белоруссию невозможно поставить на колени, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным.

Белорусский лидер отметил, что обе страны сделали очень серьезный разворот.

"Я думаю, время пройдет, мир еще оценит то, что сделано нами. Это было просто невозможно представить в начале 2020-х годов. Но тем не менее сделали", – подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что Россия и Белоруссия готовы отстоять свои интересы. По его словам, если кто-то хочет быть посредником между РФ и Украиной, то он должен делать это очень аккуратно. В частности, президент США Дональд Трамп должен "аккуратно подключаться" к процессу урегулирования, а не выдвигать ультиматумы. По мнению Лукашенко, так политика не делается.

"Это военное столкновение, и указать там не получится, тем более ядерной державе. Слушайте, ну это просто смех вызывает", – заметил президент.

Ошибкой украинской стороны Лукашенко назвал то, что они "требуют невозможного" на публику, в то время как вопросы должны решаться путем переговоров. По словам белорусского лидера, только за столом переговоров могут быть компромиссы и отступления.

Он также добавил, что поддерживает позицию Путина по переговорам с Украиной, и обратил внимание на то, что Минск при необходимости подключится к обсуждению урегулирования конфликта.

Украина со своей стороны должна "бегом" просить российского президента сесть за стол переговоров.

"В противном случае через месяц-полтора-два там уже даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, вернут и пойдут дальше", – поделился мнением Лукашенко.

Одновременно с этим президент Белоруссии считает, что для того, чтобы требовать встречу с Путиным, Киев должен подготовить соответствующую почву.

Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам 1 августа. Лидеры стран приветствовали друг друга крепкими объятьями.

Президент Белоруссии обсудил с Путиным развитие отношений между странами, союзные проекты, а также вопросы региональной безопасности и международной повестки.

Российский лидер уже указал на то, что все обмены в рамках переговоров РФ и Украины проходят на территории Белоруссии. Он добавил, что информирует Лукашенко о результатах переговорного процесса.

