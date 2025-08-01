Лукашенко встретится с Путиным 1 августа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным в пятницу, 1 августа. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко сегодня направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. <...> Разговор (с Путиным. – Прим. ред.) пройдет в формате "один на один", – говорится в сообщении.

Главы государств обсудят развитие отношений между Россией и Белоруссией, союзные проекты, а также вопросы региональной безопасности и международной повестки.

Ранее белорусский президент заявил о размещении в своей стране современных систем вооружений. Лукашенко подчеркнул, что республика активно наращивает оборонные возможности.

Он также поблагодарил Россию за поставки закупленных образцов вооружения, включая авиацию и комплексы "Орешник", отметив значительный прогресс в этом вопросе. Глава Белоруссии добавил, что российская сторона оказала поддержку республике, несмотря на собственные непростые условия.