Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 09:47

Политика

Лукашенко встретится с Путиным 1 августа

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным в пятницу, 1 августа. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко сегодня направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. <...> Разговор (с Путиным. – Прим. ред.) пройдет в формате "один на один", – говорится в сообщении.

Главы государств обсудят развитие отношений между Россией и Белоруссией, союзные проекты, а также вопросы региональной безопасности и международной повестки.

Ранее белорусский президент заявил о размещении в своей стране современных систем вооружений. Лукашенко подчеркнул, что республика активно наращивает оборонные возможности.

Он также поблагодарил Россию за поставки закупленных образцов вооружения, включая авиацию и комплексы "Орешник", отметив значительный прогресс в этом вопросе. Глава Белоруссии добавил, что российская сторона оказала поддержку республике, несмотря на собственные непростые условия.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика