Лукашенко заявил о размещении в Белоруссии современных систем вооружений

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На территории Белоруссии развертываются современные системы вооружения. Об этом заявил президент государства Александр Лукашенко, передает RT со ссылкой на БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия активно наращивает оборонные возможности. Он поблагодарил Россию за поставки закупленных образцов вооружения, включая авиацию и комплексы "Орешник", отметив значительный прогресс в этом вопросе.

Глава Белоруссии добавил, что российская сторона оказала поддержку республике, несмотря на собственные непростые условия.

Ранее сообщалось о вступлении в законную силу договора о взаимной безопасности России и Белоруссии. Этим документом определяются взаимные союзнические обязательства по обеспечению надежной обороны и безопасности России и Белоруссии, причем с использованием всего имеющегося арсенала сил и средств.

Также лидеры государств подписали соглашение о взаимной защите граждан двух стран от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции.

Вместе с тем Владимир Путин и Лукашенко подписали внесение изменений в российско-белорусский договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года и протокол об обмене грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.