01 августа, 15:03Политика
Путин крепкими объятиями встретил Лукашенко на Валааме
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Владимир Путин крепкими объятиями встретил прибывшего на карельский остров Валаам президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"В нужное время в нужном месте (встретились)!" – обратился к Лукашенко Путин.
После этого президенты России и Белоруссии пожали руку епископу Троицкому Панкратию. Также встретил двух лидеров один из насельников Спасо-Преображенского мужского монастыря. Иеромонах отметил, что Лукашенко и Путин вовремя приехали.
"Я и говорю: к "старшему брату" каждый год практически", – ответил белорусский лидер.
Затем священнослужитель предложил президентам России и Белоруссии зайти в храм. Это приглашение российский лидер принял.
Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург в пятницу, 1 августа. В аэропорту его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По предварительным данным, президент Белоруссии обсудит с Путиным развитие отношений между странами, союзные проекты, а также вопросы региональной безопасности и международной повестки. Их разговор пройдет в формате "один на один".