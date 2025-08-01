Путин крепкими объятиями встретил Лукашенко на Валааме

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Владимир Путин крепкими объятиями встретил прибывшего на карельский остров Валаам президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"В нужное время в нужном месте (встретились)!" – обратился к Лукашенко Путин.

После этого президенты России и Белоруссии пожали руку епископу Троицкому Панкратию. Также встретил двух лидеров один из насельников Спасо-Преображенского мужского монастыря. Иеромонах отметил, что Лукашенко и Путин вовремя приехали.

"Я и говорю: к "старшему брату" каждый год практически", – ответил белорусский лидер.

Затем священнослужитель предложил президентам России и Белоруссии зайти в храм. Это приглашение российский лидер принял.

Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург в пятницу, 1 августа. В аэропорту его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По предварительным данным, президент Белоруссии обсудит с Путиным развитие отношений между странами, союзные проекты, а также вопросы региональной безопасности и международной повестки. Их разговор пройдет в формате "один на один".

