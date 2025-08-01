Лукашенко и Путин встретятся на Валааме

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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретятся на острове Валаам в пятницу, 1 августа. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер уже прилетел в Санкт-Петербург, в аэропорту его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее сообщалось, что главы государств в ходе предстоящей встречи обсудят развитие отношений между Россией и Белоруссией, союзные проекты, а также вопросы региональной безопасности и международной повестки.

Отмечалось, что разговор Путина и Лукашенко пройдет в формате "один на один".