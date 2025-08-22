Лукашенко заявил, что Белоруссия будет воевать только при нападении на страну

Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

Белоруссия не будет нападать на Украину и будет воевать только при внешней атаке. Об этом заявил глава страны Александр Лукашенко, прокомментировав информацию о том, что если США и Украина не договорятся, то Белоруссия якобы нападет с севера.

"Это невозможно. Зачем нам это нужно? Мы никогда не ставили перед собой таких целей", – цитирует его телеграм-канал "Пул Первого".

Как уточнил Лукашенко, в противном случае Белоруссия будет биться всеми возможными и невозможными методами.

Ранее глава Белоруссии рассказал, что Владимир Путин отказался нанести удар из ракетного комплекса "Орешник" по Киеву. По его словам, целями данной атаки могли бы стать правительственные объекты Украины, а также чувствительные для Киева точки, но этого не произошло.

Лукашенко связал такое решение российского лидера с тем, что Москва настроена на мирное урегулирование конфликта.

Кроме того, он сообщил, что в качестве места проведения саммита России и США, кроме Аляски, рассматривались в том числе Рим, Женева, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

