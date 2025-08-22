Лукашенко рассказал, что Путин отказался ударить "Орешником" по Киеву

Фото: 123RF/palinchak

Владимир Путин отказался нанести удар из ракетного комплекса "Орешник" по Киеву, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.

По его словам, целями данной атаки могли бы стать правительственные объекты Украины, а также чувствительные для Киева точки, но этого не произошло.

"Если бы бахнули "Орешником" по центрам, как они говорят, принятия решения, там бы ничего не осталось", – подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент связал такое решение российского лидера с тем, что Москва настроена на мирное урегулирование конфликта. Он также отметил, что украинская сторона осознала опасность "Орешника" после того, как российские военные нанесли удар по крупному заводу.

Ранее Лукашенко рассказал, что в качестве места проведения саммита России и США, кроме Аляски, рассматривались в том числе Рим, Женева, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Приглашение Путина на Аляску президентом США Дональдом Трампом белорусский президент назвал "экзотическим, но красивым".

