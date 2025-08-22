Лукашенко: местом проведения саммита России и США рассматривались Рим и Женева

Фото: president.gov.by

В качестве места проведения саммита России и США, помимо Аляски, рассматривались в том числе Рим, Женева, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он отметил, что приглашение президентом США Дональдом Трампом Владимира Путина на Аляску "экзотически, но красиво".

"Мне Путин до этого звонил, говорит: "Обсуждается Рим, Женева, Турция, Эмираты". Я говорю: "В Рим ехать как-то нам, православным..." Да, говорит, я так и понимаю", – приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

Встреча Путина и Трампа состоялась на Аляске 16 августа. Как подчеркнул российский лидер, она прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с Путиным "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс на достижение мирного урегулирования на Украине.

