Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1 300 заключенных

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп обсудил с лидером Белоруссии Александром Лукашенко освобождение 1 300 заключенных, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Truth Social.

Между политиками состоялся телефонный разговор. Трамп заявил, что его цель заключалась в том, чтобы поблагодарить Лукашенко за освобождение 16 заключенных.

Глава Белого дома также отметил, что обсудил с президентом Белоруссии предстоящий саммит с Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп рассчитывает в будущем провести встречу с Лукашенко.

Как уточнил телеграм-канал "Пул Первого", темами разговора также стали вопросы двусторонней повестки, региональная тематика и ситуация в горячих точках. Была достигнута договоренность продолжить контакты. Лукашенко пригласил Трампа посетить Белоруссию вместе с семьей, и приглашение было принято.

Ранее белорусский лидер помиловал 16 осужденных, которые совершили различные преступления, в преддверии Дня независимости республики. В соответствующий список вошли 8 женщин и 8 мужчин, трое из которых – старше 50 лет. При этом у двух человек хронические заболевания, а один – инвалид.

Кроме того, в конце июня заместитель спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джон Коул рассказывал, что Белоруссия по просьбе Трампа освободила 14 заключенных.