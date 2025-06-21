Пресс-секретарь Лукашенко: Сергей Тихановский освобожден из гуманных соображений

Фото: телеграм-канал "Светлана Тихановская"

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подтвердила решение Александра Лукашенко о помиловании 14 человек по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Ее слова передает ТАСС.

По ее словам, освобождены два японца, два латыша, три поляка, а также граждане Эстонии, Швеции, США и несколько белорусов. Это лица были осуждены за экстремистскую и террористическую деятельность, уточнила Эйсмонт.



В числе помилованных был белорусский оппозиционный деятель Сергей Тихановский. Как заявила пресс-секретарь президента Белоруссии, решение о его освобождении белорусский лидер принял исходя из гуманных соображений, в том числе с целью воссоединения семьи.

Подтвердила освобождение Тихановского его жена, которая живет с детьми в Литве с 2020 года. Туда же направился и ее супруг.

46-летний Тихановский ранее был YouTube-блогером. В 2020 году он решил баллотироваться в президенты, но белорусский Центризбирком не зарегистрировал его в качестве кандидата. Вместо него это сделала его жена. Сам оппозиционер был задержан.

В результате Лукашенко набрал на выборах 80,1 процента голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. Несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста. После этого Тихановская уехала из страны.

После она призвала лидеров европейских стран не признавать итоги выборов, а также выдвинула условия главе государства, в том числе попросила уйти с поста, прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных.

Спустя время Тихановская была объявлена в розыск в Белоруссии за призывы к насильственному свержению конституционного строя, а после белорусская Генпрокуратура возбудила уголовное дело против нее за создание экстремистского формирования, присвоение власти, призывы к санкциям и за подготовку теракта.

Также было предъявлено обвинение Тихановскому. По версии СК, он причастен к организации массовых беспорядков, разжиганию социальной вражды, воспрепятствованию работы ЦИК и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В 2021 году он был осужден на 18 лет заключения. Тихановскую же суд в Белоруссии заочно приговорил к 15 годам колонии общего режима.

