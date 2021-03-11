СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение блогеру Тихановскому

11:26
Фото: youtube.com/Страна для жизни
Расследование уголовного дела в отношении белорусского блогера Сергея Тихановского и лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николая Статкевича завершено, передает пресс-служба Следственного комитета республики.
Как сообщает RT, фигурантам предъявлено окончательное обвинение. Следствие считает, что Тихановский и Статкевич причастны к организации массовых беспорядков после выборов в Белоруссии.
Сергею Тихановскому предъявлены обвинения по части 1 статьи 293 ("Организация массовых беспорядков"), части 3 статьи 130 ("Разжигание социальной вражды"), части 2 статьи 191 ("Воспрепятствование работе ЦИК"), части 1 статьи 342 ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок") Уголовного кодекса.
Акции протестов начались в стране после выборов президента 9 августа 2020 года. Тогда, согласно данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12%, эти итоги она не признала. В результате акции переросли в массовые столкновения и стычки с правоохранительными органами.
При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным условием его ухода из власти являются отсутствие протестных акций в стране и неприкосновенность к сторонникам нынешнего президента страны.
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