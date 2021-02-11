Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с развалом СССР

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что текущий год станет переломным для страны. Об этом сообщают "Дни.ру".

При этом он сравнил ситуацию в Белоруссии с периодом развала Советского Союза и последовавшими за ним тяжелыми временами.

Белорусский лидер отметил, что зарубежные активисты предприняли попытку спровоцировать в стране мятеж, поскольку так называемая цветная революция в республике была невозможна. Эту попытку Лукашенко сравнил с блицкригом, который властям пока удается отражать.

Ранее Лукашенко заявил, что готов защищать Белоруссию даже на танке, если это будет необходимо. Глава государства подчеркнул, что расслабляться стране нельзя. Он также призвал не упрекать его в том, что он защищал Белоруссию.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.

