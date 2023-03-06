Суд в Белоруссии заочно приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы

Фото: ТАСС/EPA/Radek Pietruszka

Суд в Белоруссии заочно приговорил экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что политик, которая в настоящее время находится за пределами Белоруссии, признана виновной в госизмене, заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, призывах к ее захвату, а также создании экстремистской организации и руководстве ей.

Следственный комитет Белоруссии начал специальное производство против членов Координационного совета белорусской оппозиции, возглавляемого Тихановской, в октябре прошлого года. А до этого, в июне того же года, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заговорщиков. По нему, помимо Тихановской, проходят еще четыре человека.

21 июля прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий заочно судить граждан, уехавших из страны. В частности, законом был введен институт специального производства, которое может применяться в том числе по делам о диверсиях, измене родине, экстремизме и другим.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!